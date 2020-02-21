Дочь Елены Бирюковой Александра Литвина выходит замуж

Спустя 3 года отношений дочери Елены Бирюковой возлюбленный сделал предложение руки и сердца. В одном из интервью актриса рассказала, что Олег Беляев подарил своей возлюбленной Александре Литвиной помолвочное кольцо в оригинальной оправе.

Елена Бирюкова почти 11 лет прожила в гражданском браке с Ильей Хорошиловым, и в 2019 году пара оформила свои отношения официально. Недавно актриса рассказала журналистам, что ее дочь Александра Литвина тоже собирается выйти замуж. Знаменитость сообщила, что ее наследница 3 года встречалась с Олегом Беляевым. На днях молодой человек сделал предложение и подарил избраннице необычное кольцо в виде загнутого гвоздя. Елена Бирюкова уточнила, что ее дочь ответила на предложение возлюбленного положительно.

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Актриса беспокоит за свою наследницу, поскольку не доверяет будущему зятю Олегу Беляеву и считает, что он может быть связан с криминалом. Также Елене Бирюковой не нравится чрезмерная импульсивность этого молодого человека.