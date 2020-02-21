Главу офиса Зеленского назвали российским шпионом и потребовали уволить

Андрей ЕрмакФото: РИА Новости

Участники митинга в память «Небесной сотни» — погибших в 2014 году участников антиправительственных выступлений, известных как Евромайдан — назвали главу офиса Зеленского Андрея Ермака российским шпионом и потребовали его уволить. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Кроме того, митингующие потребовали лишить избирательных прав жителей неподконтрольной Украине части Донбасса на пять лет, чтобы те не смогли проголосовать за «пророссийскую сволочь». Также участники акции возмутились тем, что им до сих пор неизвестно отношение президента Украины Владимира Зеленского к «Небесной сотне».

«Он боится называть Россию оккупантами. Мы хотим слышать твое отношение по поводу [советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея] Портнова и других, которые угрожают и хотят засудить героев», — заявили митингующие.

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По оценкам издания, в акции участвовали не более тысячи человек.

В 2013-2014 годах на Украине проходили акции протеста, крупнейшая из которых была на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве. Президент Украины Виктор Янукович был свергнут и бежал из страны. Осенью 2019 года разгорелся скандал после того, как бывший министр юстиции Елена Лукаш, изучив список погибших демонстрантов, заявила, что некоторые из них погибли не от рук силовиков.