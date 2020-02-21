Водка и искусство её употребления

Русский народ не только изобрел водку, но и выработал совершенно специфическую культуру ее потребления, а также способы борьбы с его последствиями…

Чтобы не провести начало нового года, утро после большого праздника и другие дни в пьяном угаре, с больной от похмелья головой и в полусонном состоянии, предлагаю несколько полезных советов, как не напиться, как вовремя остановиться и как снять похмелье, если выпито больше, чем надо.

До принятия

Чтобы не опьянеть сразу, рекомендуем за два-три часа до застолья выпить 50 грамм водки. Это подготовит организм к нагрузке.

Перед выпивкой полезно съесть или выпить что-нибудь жирное или масляное — некоторые мои знакомые пьют растительное масло. Можно также выпить сырое яйцо. Масло и яйца препятствуют всасыванию алкоголя. Врачи перед застольем рекомендуют выпить чашку крепкого чая с мятой или лимоном, или кофе с лимоном.

Углем не только топят печку…

Из личного опыта посоветуем вам таблетки активированного угля — они адсорбируют (впитывают) алкоголь, мешают его всасыванию в кровь, а кроме этого, выводят вредные вещества, которые содержатся в низкопробном спирте. Чем больше угля — тем лучше. Вреда организму он не приносит. А вот аспирин, которым злоупотребляют перед алкогольными вечеринками некоторые молодые люди, на самом деле вредит вашему организму и в первую очередь сердцу.

Такими же свойствами, как активированный уголь, обладает препарат «Алмагель». Принимать его нужно по две-три ложки за 15 минут до выпивки. Затем можно повторять через каждые полчаса. Опьянения не будет вообще, или оно будет незначительным.

Очень помогают от опьянения каши — гречневая, овсяная, манная. Стоит съесть за полчаса-час до выпивки тарелку — и вы как огурчик, а все вокруг пьяненькие.

Во время принятия

Если вы по каким-либо причинам не смогли заранее позаботиться о своем здоровье, то соблюдайте за столом следующие правила:

Градусы только повышать: таким образом вы сначала подготавливаете себя к более крепкому напитку. Без конца пить коктейли из нескольких спиртосодержащих напитков опасно, потому что они очень возбуждают. Один коктейль растягивают на весь вечер и вообще пьют в таких местах, где выпивки мало или она дорогая.

Закуски должно быть много и желательно мясной. Водка без закуски — стопроцентная отрава для организма. Закусывать водку полезно нейтрализующими продуктами: очень солеными или очень кислыми. Вы одновременно отшибете сивушный дух во рту и избавитесь от неприятных ощущений в пищеводе. Проверенное средство — лимоны с сахаром, квашеная капуста, соленый огурец. Нежелательно закусывать такими продуктами, от которых водка может «забродить», — свежие помидоры, сыр, петрушка. Не рекомендуется закусывать водку отварной рыбой, блюдами из баранины. Плохо сочетается водка с колбасными изделиями. Под колбаску лучше пить пиво.

В ротовой полости впитывается огромное количество алкоголя (и очень быстро), поэтому не злоупотребляйте «перекатыванием» во рту напитка с целью лучше распробовать его вкус, пусть даже этого требует традиция питья водки. Запивка крепких напитков всякими газировками чревата ускоренным наступлением вашей «отключки».

Напившись водки, выпейте сладкого крепкого чаю или простой воды побольше. Перед сном скушайте что-нибудь с витамином С: клюкву, шиповник, лимон, грейпфрут, можно простую аскорбинку.

Выпили — подвигайтесь. Выйдите на улицу, на балкончик, попляшите, займитесь чем-либо. Курить нежелательно, но если очень хочется, то можно. Немного.

Чем лучше закусывать водку?

Как застольный напиток водка предназначена не просто для питья, а для придания кулинарно-сопроводительного акцента блюдам. Прежде всего она хорошо подходит к жирным мясным, мясо — мучным и острым рыбным блюдам: отварной говядине, жареной свинине, жирным блинам, пельменям, солянкам.

Водка хорошо сочетается:

с мясными закусками: свиное сало, ветчина, студень, телятина отварная;

с рыбными закусками: селедка, икра, балык осетровый, лососина, кета, горбуша, кильки соленые и т.д.;

с овощными закусками: огурцы соленые, капуста квашеная, яблоки антоновские моченые, помидоры соленые, баклажаны фаршированные, грибы соленые и маринованные, винегрет русский, картофель отварной.

Под все эти закуски водка является идеальным гастрономическим дополнением. Без сытной и солоноватой закуски водка не может раскрыть все свои свойства. Особого внимания заслуживает соленый огурец. По словам А. П. Чехова, ученые двести лет бились над проблемой закуски, но ничего лучше соленого огурца придумать не могли. Он сказал это с долей юмора, но правда в том, что соленый огурец действительно удачно сочетается с водкой, будучи при этом дешевым и распространенным продуктом.

Наутро

Утром вам поможет только ключевая вода. Воды надо пить много. Обязательно примите душ, можно контрастный — самочувствие значительно улучшится. Не забудьте про все тот же уголь — в вашем организме еще много всякой бяки, от которой нужно избавиться как можно скорее. От головной боли поможет обычный парацетамол или бутылка холодного пива, припрятанная с вечера. Ни в коем случае не пытайтесь избавиться от мигрени при помощи растворимых таблеток типа «Упса» — газы и неповторимый противный вкус погубят все ваши старания.

Чтобы наутро не было головной боли, попробуйте воздержаться от красного вина. Многие алкогольные напитки, но особенно красное вино, содержат большое количество аминокислоты, называемой тирамин. Считается, что тирамин вызывает головную боль.

И последнее. Хотя совет этот не всегда выполним, помните, что лучше недопить, чем перепить. Не пейте много!