Британка так боялась появления морщин, что не улыбалась 40 лет

«У меня нет морщин, потому что я научилась контролировать мышцы лица», — рассказывает 50-летняя британка Тесс Кристиан, которая отказалась от улыбки из-за боязни мимических морщин.

Друзья прозвали женщину Моной Лизой. Женщина старается не смеяться над шутками и всегда держать лицо строго — никакой улыбки, даже ухмылки.

«Даже в день рождения дочери я со всех сил пыталась сдержаться. Я была очень счастлива, что она у меня появилась, но было бы очень глупо испортить свой многолетний труд. Мой муж и вся семья уже давно привыкли к моему равнодушному лицу. Но они не обижаются, ведь всё необходимое я могу сказать»

отсюда

11.04.2018