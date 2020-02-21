Зачем переводят часы

В первые, перевод часов на летнее время предложил Джордж Хадсон в 1895 году. Однако, его статья, которую он направил в Веллингтонское общество философов не вызвала большого интереса. Интересно, что и вторая попытка осуществить перевод часов на летнее время, предпринятая Уильямом Уиллет в 1915 году, также не произвела успеха. Он безуспешно пытался доказать преимущество перевода часов вплоть до своей смерти в Великобритании.

Первая страна Европы, которая поддержала Уиллета, была Германия. В Германии начали переводить часы на летнее время во время первой мировой войны, с определёнными целями. А именно, чтобы сохранить уголь. Перевод времени начался с 30 апреля 1916 года. Союзники Германии и другие страны, начали пользоваться этой системой спустя год.

В России, перевод на летнее время существовал с 1916 по 2011 года, после чего по предложению Владимира Владимировича Путина был отменён.

На сегодняшний день 110 стран мира переводят часы, остальные страны не делают этого, ссылаясь на близкое месторасположение к экватору. То есть по той причине, что длительность времени у них остается неизменной не зависимо от времени года.

Интересный факт: некоторые страны, чтобы не переводить часы используют сдвиг режима работы на предприятиях в обратную сторону.