Звезда «Дом-2» Влад Кадони заменил Андрея Черкасова, не сумевшего справиться с Черно

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Россия остановила турецкие войска в Сирии
Российская авиация нанесла удары по террористам, прорвавшим позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Кминаса и Нейраба в Идлибе. Об этом сообщил Центр по...
В магнитном поле Земли появилась трещина, вызвавшая невероятные северные сияния
18 февраля 2020 года в магнитном поле Земли образовалась трещина, которая стала причиной возникновения наиболее странных северных сияний за последние несколько лет, сообщает...
Умерла актриса из «Ангелов Чарли 2»
Источник новости: Lenta.ru READ В России приостанавливают выдачу рабочих виз гражданам Китая
«Манчестер Сити» отстранили от участия в еврокубках на два сезона
Share Tweet Share Share Email Comments Фото: Jason Cairnduff / Reuters Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в...
НАСА представило снимок Земли с расстояния 6 млрд километров
30 лет назад, в 1990 году, зонд «Вояджер-1» запечатлел нашу планету на расстоянии 6 млрд км. Сотрудники НАСА решили отредактировать фотографию и представить...