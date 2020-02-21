На Украине предложили способ проведения выборов в Крыму

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елена Мошенец предложила провести выборы в Крыму на границе с полуостровом. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ATR. Видеозапись доступна на YouTube.

Мошенец отметила, что теоретически можно организовать специальные избирательные точки на границе с Крымом. При этом она сомневается в реальной возможности проведения выборов на территории полуострова. «Что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что, пожалуй, даже невозможно», — заявила политик.

По словам Мошенец, на данный момент нет реальных способов проведения украинских выборов на полуострове.

15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму. Однако, по словам Зеленского, сделать это без элементарных безопасных и политических условий невозможно.

Крым присоединился к России по итогам референдума 2014 года. Киев, ряд стран Евросоюза и США не признают результаты голосования, считая полуостров оккупированной территорией. Москва заявила, что все нормы международного права были соблюдены и статус Крыма не является предметом дискуссий.