Tesla разрешили вырубить лес в Европе ради скандального завода

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Фото: Christian Ditsch / Globallookpress.com

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга разрешил американской компании Tesla вырубить лес в Германии ради ее первого завода в Европе. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Скандал вокруг предприятия разразился из-за жалоб и протестов местных экологов. Те опасаются, что строительство и дальнейшее функционирование завода может нарушить водоснабжение региона и оказаться губительным для местной флоры и фауны.

Экологи обратились с соответствующими претензиями в суд, который 17 февраля выпустил временный запрет на вырубку деревьев. Однако после рассмотрения иска инстанция приняла решение снять ограничения, заявив, что компания предоставила юридическое подтверждение оснований строительства.

Ранее глава Tesla Илон Маск, отвечая на обвинения в вырубке лесов в Германии, напоминал, что деревья на месте будущей строительной площадки были высажены искусственно для дальнейшей переработки в картон. Он также отвечал на опасения местных жителей по поводу перебоев с водоснабжением из-за завода. По словам Маска, предприятия будет потреблять большое количество воды не каждый день, а только при пиковой нагрузке.