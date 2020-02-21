Гонсало Серрано – победитель 2 этапа Вуэльты Андалусии-2020

25-летний испанский велогонщик испанской профессиональной велокоманды Caja Rural — Seguros RGA Гонсало Серрано (Gonzalo Serrano) одержал победу на 2-м этапе испанской велогонки Вуэльта Андалусии-Рута Дель Соль-2020.

Этап решился на финальном кмлометре – подъёме, где максимальный градиент достигал 18%. Уроженец Мадрида, Гонсало Серрано решился использовать ту же тактику, которая не принесла ему успеха две недели назад на Вуэльте Валенсии. На этот раз атака на последнем километре удалась. Серрано не оглядывался и быстро открыл просвет на подъёме, который изучил во всех деталях. Это первая победа 25-летнего испанского гонщика в карьере.

Ближайшие преследователи Гонсало Серано — Хуан-Хосе Лобато (Fundación – Orbea) и Дилан Тёнс (Bahrain – McLaren), финишировали через 2 секунды. В генеральной классификации изменений не произошло — майка лидера остаётся у датского гонщика казахстанской команды Astana Якоба Фульсанга, который финишировал 6-м на этапе.

Photo: @PhotoGomezSport

Гонсало Серрано: «Мне очень хорошо подходил этот этап, ради которого я вчера берёг силы. Маршрут был идеален для моих характеристик, мы изучили дорогу в деталях. Обычно я терпел неудачу, но сегодня, к счастью, получилось отлично отфинишировать.

Наша команда рассматривала два варианта, рассчитывали на меня или на Орлуиса (Orluis Aular). У меня хорошо шла нога, и я решил попробовать на последнем подъёме.

Я всё ещё не осознал, что выиграл. Это моя первая победа в профессионалах и на гонке такого уровня как Вуэльта Андалусии».

Результаты 2 этапа Вуэльты Андалусии-2020