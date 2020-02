Умерла звезда сериалов Джанет Дюбуа

Умерла 74-летняя американская актриса Джанет Дюбуа. Она скончалась во сне в своем доме в Глендейле (штат Калифорния). По словам ее родных, смерть наступила неожиданно.

В последнее время актриса не жаловалась на какие-либо конкретные недуги и выглядела здоровой. Дюбуа даже посетила мероприятие для своих поклонников в Голливуде пару недель назад. Об этом сообщает издание TMZ.

Актриса получила большую популярность благодаря роли нахальной соседки семьи Эванс Уиллон Вудс в классическом сериале 70-х годов. Также актриса сочинила и исполнила песню Movin 'On Up для комедийного сериала The Jeffersons.

Актерская карьера Дюбуа началась на Бродвее, где она сыграла несколько спектаклей, в том числе A Golden Boy с Сэмми Дэвисом-младшим и Луи Госсеттом-младшим.

С 1962-го по 2016-й год актриса снималась в огромном количестве фильмов, в том числе 'I'm Gonna Git You Sucka', 'Tropic Thunder' и 'Charlie's Angels: Full Throttle' (2003 год). Популярный ситком 'Good Times' с Джанет в одной из главных ролей выходил на экраны с 1974 по 1979 годы.

В молодежном сериале 'Beverly Hills, 90210' Дюбуа снялась в первом эпизоде (1992 год).