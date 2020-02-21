Греческий Кипр ожидает ужесточения санкций ЕС в отношении Турции

«Президент поблагодарил Мишеля за те санкции, которые уже были наложены на Турцию, и отметил, что мы ожидаем, что к ним даже будут добавлены дополнительные санкции», — сказал он, комментируя итоги состоявшейся в среду в Брюсселе в преддверии саммита ЕС встречи президента Кипра Никоса Анастасиадиса с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передаёт ТАСС.

Поводом для ужесточения санкционного режима ЕС по отношению к Анкаре могут стать и более активное присутствие буровых судов Турции в кипрской ИЭЗ, и намерение турецкой стороны открыть для туристов и для ведения бизнеса Варошу.

Вместе с кипрской проблемой и нарушениями Анкарой границ ИЭЗ островного государства вопрос о дальнейшей судьбе Вароши стал одной из главных тем на встрече Мишеля с Анастасиадисом. «Особо обсуждалась проблема Вароши и то, что Евросоюзу не следует ожидать гибкости со стороны Кипра по вопросам, касающимся Турции», — сообщил Кушос.