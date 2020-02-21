Встречи на берегу Персидского Залива: Выездное заседание Президиума Академии Телевидения и Радио (ЕАТР)

Президент ЕАТР Валерий Рузин, Вице-президент ЕАТР Владимир Зорин, Член Президиума ЕАТР Исмагил Шангареев.«В чем твой бизнес Исмагил, когда ты занимаешься социальными проектами? – спросил меня Член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин. «Служу России» — ответил я. Встречи на берегу Персидского залива – были не только «праздником, который всегда с тобой», калейдоскопом ярких впечатлений от общения с замечательными людьми нашей планеты, но, порой, и серьезной работой. Такой работой стало выездное заседание Президиума ЕАТР, в котором приняли участие Владимир Зорин и Валерий Рузин.Режиссерское образование и моя многолетняя блогерская деятельность сложились в одну из тех жизненных дорог, которая привела меня в Евразийскую Академию Телевидения и Радио (ЕАТР), возглавляемую одним из самых ярких интеллектуалов современности, почетным кинематографистом России — Валерием Рузиным. В отличие от подобных академий, возглавляемое Рузиным творческое сообщество имеет поразительную географию: от Москвы до Астаны, от Астаны до Пекина, от Пекина до Абу-Даби. Вместе с Рузиным руководство академии представляют: Дарига Назарбаева — Спикер сената парламента Республики Казахстан, директор фонда «Фонд первого президента РК — Лидера нации», Владимир Зорин — доктор политических наук, профессор, член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Ю Сяоган — кинорежиссер и продюсер высшей категории, президент Пекинской ассоциации продюсеров, Чжунбейского телевизионного художественного центра, президент Пекинского Центра по культурному развитию «Цзинду», У Цзян — кинорежиссер, продюсер, президент Пекинской компании по классической культуре и искусству «Чуаншицзи», Вагиф Мустафаев — кинорежиссер, президент телеканала Space, Александр Стефанович — сценарист, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, Рифат Сабитов — заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Татарстан и др. [Подробнее: Президиум Евразийской Академии Телевидения и Радио https://eatr.ru/prezidium/]Тема выездного заседания была посвящена проблемам толерантности и межконфессионального согласия. То, что социокультурной площадкой стали Объединенные Арабские Эмираты — была моя инициатива, так как никто в руководстве ЕАТР не мог себе даже представить, что исламское государство может быть носителем уникального опыта толерантности и межнационального согласия.Естественно, главным экспертом в этом вопросе был Владимир Юрьевич Зорин, который в непростые 90-е годы очень много сделал для налаживания межнационального и межконфессионального диалога внутри России. Владимир Зорин и Исмагил Шангареев (фото из личного архива И.К. Шангареева).Особенно большая работа была им проделана в качестве — первого заместителя руководителя Территориального управления Федеральных органов исполнительной власти в Чеченской Республике (1995—1996), и в качестве Министра Российской Федерации (2001—2004) по делам национальностей. Важно подчеркнуть, что Владимир Зорин всегда находился в центре событий, требующих выверенных и продуманных решений. Наши дороги не раз пересекались в те далекие лихие 90-е годы.Хочу сразу сказать, что делегация Евразийской Академии Телевидения и Радио посетив ОАЭ с рабочим визитом была поражена тем, с каким уважением и заботой в этой мусульманской стране относятся к христианским духовным ценностям. Достаточно сказать, что здесь бережно сохраняются как древние памятники христианства (одно из свидетельств этого — остатки древнего христианского монастыря Церкви Востока (V–VII век) на острове Сир-Бани-Яс в эмирате Абу-Даби). По всей стране возводятся новые христианские храмы.

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Из православных церквей в стране представлены: русская православная церковь, построенная в городе Шардже в честь св. апостола Филиппа и Антиохийская православная церковь с храмом Святителя Николая в Абу-Даби. Важно отметить, что закладку будущего храма святого апостола Филиппа совершил Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (нынешний Патриарх Московский и Всея Руси), а в церемонии закладки первого камня в основании будущего храма принял участие Его Высочество наследный принц эмирата Шарджа шейх Исам бен Сагр Аль Касеми и специальный представитель президента России на Ближнем Востоке, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Салтанов.Словно подчеркивая идею толерантности в межконфессиональных отношениях рядом с православным храмом расположены три мечети, эфиопская Церковь, несколько протестантских Храмов различных конфессий.Среди католических храмов особо выделяется собор св. Иосифа в Абу-Даби, количество прихожан которого превышает 100 тыс. человек. Наша делегация посетила также уникальную улицу христианских церквей в Рас аль-Хайме, где созданы идеальные условия для несения служб для коптской католической церкви, сирийской католической церкви, англиканской церкви, адвентистской церкви и др. Все это зримые плоды идей Шейха Зайда, которые представляют собой яркий пример мира, опровергающего европоцентризм с его духовной ограниченностью и безнравственной трактовки свободы. В мире шейха Зайда толерантность — это не путь к либеральным западным ценностям, но дорога величайшей ответственности народов друг перед другом, уважения и создание общей территории счастья. Владимир Зорин и Исмагил Шангареев на берегу Персидского залива.Думаю, что сама жизнь в ОАЭ ответила на все вопросы членов Президиума ЕАТР, в полной мере раскрыв глубинные основы этого исламского государства, его особую гуманитарную сущность, наполненную высокими смыслами духовности, без которой этот мир давно бы рухнул под тяжестью межнациональных и межконфессиональных противоречий.ОАЭ – зримое доказательство верности диалоговых решений, объединения людей всех национальностей и вероисповеданий вокруг задач созидания. Это новый опыт исламской цивилизации, который должен изучаться и широко применяться во всем мире. За татарским дастарханом.Видеосюжет обсуждения итогов выездного заедания Евразийской Академии Телевидения и Радио (ЕАТР) на берегу Персидского залива. https://www.youtube.com/watch?v=69bitJeITDEВстречи на берегу Персидского залива — одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, вероисповедания и уровня культуры, но каждый из них оставил в моей жизни свой неизгладимый след, подарив драгоценные минуты дружеского общения. Исмагил Шангареев, Копенгаген, 2020.

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