Холодильники «Саратов» больше не будут выпускать

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РИА «Новости»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение «Завод электроагрегатного машиностроения» (СЭПО-ЗЭМ) прекращает выпуск холодильников «Саратов», причиной этому стала нерентабельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и энергетики региона.

Как отмечается, производство данной техники также закрывается из-за высокой конкуренции на рынке.

Согласно информации министерства, предприятие еще не объявляло о роспуске персонала. В том случае, если это произойдет, на урегулирование ситуации и недопущение сокращения сотрудников будет три месяца.

Саратовское электроагрегатное производственное объединение, известное также как Завод холодильников «Саратов», основано 14 мая 1939 года.

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