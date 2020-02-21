Влияние собаки на здоровье человека

Многие из нас имеют возле себя собак, и это не случайно. Ведь собака это не только преданный друг, но врач и психотерапевт.

Собаки положительно влияют на здоровье человека-это уже доказано. Ведь это так-они все понимают, только сказать не могут. А о преданности собак написано не мало правдивых историй. Владельцы собак меньше страдают мигренями, расстройствами сна, скачками давления. Они практически не страдают бессонницей, крепко спят, не имеют стрессов.

Этот факт даже обсуждался на Международной конференции в Женеве по взаимоотношениям людей и животных. Собаки помогают победить гиподинамию-бич современной жизни. Ежедневные прогулки в любую погоду, на свежем воздухе, помогают зарядиться бодростью на целый день. И как известно-прогулки перед сном укрепляют нервную систему и положительно влияют на сон.

Приласкав своего любимца, у вас нормализуется сердцебиение и давление. Собаки помогают избавиться от негатива , расслабиться и зарядиться положительной энергией.

Кто, как ни собака, внимательно выслушает, не прерывая и не даст совета, но поможет разрядиться эмоционально.

Собаки способны чувствовать боль своего хозяина, перенять ее на себя. А пояса и носки из собачьей шерсти помогут справиться с радикулитом, артритом, остеохондрозом и другими заболеваниями. Поэтому наши питомцы заслуживают большей нашей любви, заботьтесь о них, покупайте хороший корм. В зависимости от того, какой у вас пес, покупайте такой и корм. Корм для собак Happy Dog предназначен и для крупных собак, и для собак средних пород, для спортивных и рабочих пород, для пожилых собак.

Заботясь о своем питомце, вы получите взамен намного больше любви и преданности от него, а значит — и для вашего здоровья.