Самые интересные факты о глазах

Глаза у живых существ появились примерно 550 миллионов лет назад. Тогда это были очень примитивные органы зрения, которые представляли собой белковые частицы фоторецепторов. Первыми «глазастыми» существами были одноклеточные.

Эволюция глаз изначально протекала в воде. Именно поэтому мы воспринимаем лишь те спектральные цвета, на которые можно разложить луч света, проходящего через воду.

Наши глаза способны воспринимать лишь красную, зеленую и синюю части спектра. Все остальные цвета, которые мы видим, являются лишь смешением трех основных.

Человек способен различать до 500 оттенков серого цвета.

Человеческий глаз состоит из 107 миллионов светочувствительных клеток.

Каждый двенадцатый мужчина на Земле является дальтоником.

Некоторые люди, у которых наблюдается афакия (отсутствие хрусталика) способны видеть в ультрафиолетовом диапазоне.

Мышцы, контролирующие движения глазных яблок, напрягаются чаще других мышц человеческого организма.

Глазные мышцы еще и самые быстрые. Их сокращение занимает 100-150 миллисекунд, поэтому человек способен моргать с частотой 5 раз в секунду.

Еще примерно 10 000 лет назад все люди были кареглазыми. Голубые глаза — это генетическая мутация, которая проявилась у жителей черноморского побережья около VIII тысячелетия до н.э. и затем распространилась по всему миру.

Карие глаза в действительности голубые, просто они скрыты под слоем пигмента коричневого цвета. Если есть такое желание, то с помощью особой лазерной коррекции можно навсегда поменять карий цвет глаз на голубой.

Сейчас карий цвет глаз самый распространенный на Земле.

Окраска радужной оболочки глаз у одного человека может быть разной. К примеру, иногда один глаз у человека синего цвета, а второй — карего. Такое явление называется «гетерохромия». У людей гетерохромия встречается достаточно редко, а вот у кошек и собак очень часто.

Человеческий глаз состоит из 2 миллионов частей, которые обеспечивают его работу.

Видимая часть глазного яблока — это всего лишь шестая часть его реального размера.

Размер глаз не меняется от рождения до смерти. Это нос и уши растут всю жизнь, а глаза — нет.

У отпечатков человеческих пальцев насчитывается около 40 уникальных параметров. Радужная оболочка глаза имеет 256 таких параметров. Именно поэтому сканирование сетчатки является более надежным способом идентификации человека, чем сканирование отпечатков пальцев.

За жизнь человек видит примерно 24 миллиона различных картинок.

Глаза — чемпионы по самовосстановлению. Царапина на роговице полностью затягивается всего за 48 часов.

Глаза используют 65% ресурсов мозга — намного больше, чем другие части человеческого тела.

Самые большие глаза на Земле у гигантского кальмара. Их диаметр составляет 27 см.

Роговица акульего глаза настолько похожа на человеческую, что ее с успехом имплантируют людям.

Когда мы смотрим на любимого человека, наши зрачки расширяются на 45%.

Джонни Депп абсолютно ничего не видит левым глазом, а его правый глаз страдает от близорукости.

Зафиксирован случай, когда у сиамских близнецов из Канады был общий таламус. Из-за этого они могли видеть глазами друг друга и «слышать» мысли друг друга.

Космонавтам нельзя плакать. Дело в том, что в невесомости слезы скатываются в небольшие шарики, которые скапливаются на поверхности глаз и сильно их раздражают.

Чихнуть с открытыми глазами невозможно.