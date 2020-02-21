Что нас ждет 21 февраля: главное за три минуты

По
mavit
-
25

Что нас ждет 21 февраля: главное за три минуты

Главные события:

  • Рустам Минниханов в Самаре примет участие в совещание у полпреда ПФО по вопросу «Развитие массового детско-юношеского спорта»
  • В Казани состоится итоговая конференция Верховного суда РТ
  • В казанском центре ФАС пройдет форум пчеловодов
  • В ОЭЗ «Алабуга» пройдет бизнес-встреча Торгово-промышленной палаты РТ
  • В «МЦ «Волга» пройдет слет работающей молодежи Татарстана
  • В Иране пройдут парламентские выборы
  • В Рио-де-Жанейро начнется традиционный карнавал

Что нас ждет 21 февраля: главное за три минуты

Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):

  • В Казани хотят организовать новый жилой массив
  • В ОАЭ арестовали одного из самых разыскиваемых Россией криминальных авторитетов
  • Димаш ночью устроил ажиотаж в аэропорту Казани — его встречали десятки фанаток
  • В Татарстане возбудили дело в отношении чиновника, оформившего госземли на семью
  • Альпинист сорвался с высоты четвертого этажа в Казани
  • Мишустин раскритиковал работу правительства: «Я бы хотел сказать несколько слов»
  • 22-летняя девушка из Казани утонула на Бали