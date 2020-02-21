Что нас ждет 21 февраля: главное за три минуты

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- В Казани состоится итоговая конференция Верховного суда РТ
- В казанском центре ФАС пройдет форум пчеловодов
- В ОЭЗ «Алабуга» пройдет бизнес-встреча Торгово-промышленной палаты РТ
- В «МЦ «Волга» пройдет слет работающей молодежи Татарстана
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