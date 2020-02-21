Россиянам объяснили, будет ли 21 февраля сокращенным рабочим днем

Ежегодно 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества — официальный государственный праздник. Как правило, последний рабочий день перед праздничным выходным становится сокращенным.

Как отдыхаем на 23 февраля: сокращенный ли рабочий день 21 февраля

В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса РФ, сокращенный рабочий день, а именно уменьшение продолжительности рабочего времени на один час, предусматривается только в том случае, если праздничный выходной следует сразу за рабочим днем. Однако в 2020 году 23 февраля выпадает на воскресенье, то есть фактически предпраздничным днем будет суббота, 22 февраля. Поэтому в пятницу 21 февраля россиян ждет полный рабочий день, его продолжительность будет обычной.

Однако в феврале текущего года граждан ждут длинные выходные. Поскольку День защитника Отечества выпадает на воскресенье, согласно статье 112 ТК РФ, обычный выходной переносится на следующий после праздничного день, то есть на понедельник, 24 февраля. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд: в субботу, 22 февраля, в воскресенье, 23 февраля и в понедельник, 24 февраля. На работу все выйдут во вторник, 25 февраля.

Особенностью этого года будет то, что третий выходной будет не в пятницу, как многим хотелось бы, а в понедельник. Поскольку в этом году праздник будет в воскресенье, а по обычаю, если день праздника выпадает на выходной, то нерабочий день будет следующим после праздника, а на этот раз это понедельник 24 февраля.

В прошлом году нерабочий день так был перенесен на майские праздники, а так как праздник был в субботу, и пятница оказалась ближайшим днем ко Дню защитника Отечества и естественно была сокращена на один час. А каникулы в мае увеличились еще на один день. Такого не будет в нынешнем году.

Но некоторым российским гражданам повезло намного больше и они будут отдыхать до 25 февраля, у них будет четыре выходных. Какая причина таких длинных каникул и в каких регионах будут наши сограждане столько дней отдыхать, мы будем готовы вам рассказать в следующей публикации.