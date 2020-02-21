Жители отрезанного цивилизации Змеиногорского района жалуются информационную блокаду

Жители Змеиногорского района, большая часть населенных пунктов которого оказалась отрезана от внешнего мира из-за снегопада, жалуются, что попали еще и в «информационную изоляцию». По их словам, 19 февраля у многих пропал телесигнал, и его не было. Вдобавок к этому в муниципалитет не могут доставить даже свежие номера газет.

В сообществе «Анонимный Змеиногорск» местные жители попытались совместными усилиями выяснить, почему у некоторых из них отсутствует телесигнал. За короткое обсуждение пользователи так и не пришли к однозначному ответу, лишь выяснили, что проблемы с приемом испытывают не все. В то же время местная газета «Змеиногорский вестник» пишет со ссылкой на сотрудника краевого телерадиопередающего центра Андрея Волошина, с которым им удалось связаться, что в Змеиногорске произошла авария, и из-за занесенных снегом дорог бригада ремонтников испытывает трудности с тем, чтобы добраться до места. «Специальная бригада ремонтников выехала на ликвидацию, но в связи с закрытыми из-за непогоды дорогами на место аварии они пока не прибыли. Как только специалисты доберутся до Змеиногорска, они оценят ситуацию и произведут ремонт», — сказал он. Поздним вечером 20 февраля горожане начали сообщать о том, что сигнал вернулся.

Стоит заметить, что недоступным для жителей района стал еще один источник информации. В редакции «Змеиногорского вестника» сообщили, что в район не могут доставить свежий выпуск газеты из типографии. «Свежий номер «ЗВ» «завис» в Поспелихе, именно там тормознули змеиногорский автобус вчера, как только закрыли трассы. Сейчас ищем варианты доставки газеты, ждем, что может дорогу какую-то откроют», — сообщают журналисты на сайте издания. Справедливости ради стоит заметить, что с Интернетом у жителей муниципалитета пока нет проблем – вечером 20 февраля они все еще обсуждали в местном сообществе отсутствие телесигнала и возможные пути проезда в Барнаул.

Напомним, что с 19 февраля весь Змеиногорский район, за исключением нескольких сел, оказался отрезан от внешнего мира. В Змеиногорском филиале Юго-Западного ДСУ, который обслуживает местные дороги, 20 февраля сообщали, что в муниципалитете ограничено движение по направлениям: Поспелиха — граница с Казахстаном, Змеиногорск — Рубцовск и Горняк — Староалейское. Причиной тому стало значительное ухудшение погодных условий. Дорожники заверили, что расчищают трассы в круглосуточном режиме, но, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, на утро 21 февраля движение по трассе до сих ограничено.