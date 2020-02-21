В Совфеде пригрозили США после инцидента в Сирии

Американский броневик вытеснил с дороги российскую бронемашину «Тигр», пытавшуюся обогнать военнослужащих США в районе сирийского населённого пункта Камышлы. Инцидент был запечатлён на видео, которое свидетельствует, что проблем с распознаванием российского флага у американцев, вероятно, не было.

Новости из Сирии на сегодня, 21 февраля 2020 года

Примечательно, что буквально неделю назад в районе того же Камышлы российские военные помогли американцам миновать блокпост сирийских военных, где последние открыли огонь по гражданским лицам.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва должна резко отреагировать на этот инцидент.

«Подобные вещи чреваты столкновениями. И я хочу вам сказать, что американцы доиграются. Когда лезут на рожон, умышленно подставляются, можно и удар получить.

Мы смогли разобраться с авиацией, которая работала в Сирии, чтобы мы американцам не мешали, а они не мешали нам, договаривались, предупреждали о маршрутах полётов. Наверное, можно сделать это и в сфере наземных перемещений боевой техники. Если это не будет сделано, то американцы получат, к сожалению, очень серьёзный урок. Нас не надо провоцировать на ответную реакцию, иначе кончится очень печально. Я думаю, что здравомыслящие головы в том же Пентагоне должны об этом задуматься», — считает сенатор.

Джабаров в то же время отверг предположение, что причиной конфликтов между американцами и россиянами в Сирии могут быть указания из Вашингтона.

«Скорее всего, там меряются мускулами местные американские начальники, может, им хочется показать силу своей армии. Но это может закончиться для них печально. Лучше бы они не испытывали терпение наших военных», — полагает Джабаров.

Свежие новости Сирии сегодня, 21 февраля

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул необходимость эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

В четверг состоялся телефонный разговор Путина с Макроном и Меркель. Главной темой беседы стала ситуация в сирийском Идлибе, которая обострилась «в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей».

«Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении Кремля.

В четверг российская авиация нанесла удары по террористам, прорвавшим позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Кминаса и Нейраба в Идлибе. Турецкие вооруженные силы поддержали попытку прорыва боевиков артиллерийскими ударами. По данным МО РФ, ВКС РФ удалось уничтожить один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков. В результате действий боевиков четыре сирийских военнослужащих получили ранения. Атака протурецких террористов была прекращена после обращения российских военных к турецкой стороне по линии деконфликтинга.

Позднее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что у Турции нет намерений вступать в конфликт с Россией в Идлибе в связи с обострением ситуации в регионе. Он подчеркнул, что российско-турецкие переговоры по Идлибу «не зашли в тупик, они будут продолжены».

Сирия на сегодня, 21.02.2020: ситуация, обзор карты боев

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опубликовал информацию о числе беженцев, вернувшихся в Сирию в течение дня. Стало известно, что на территорию САР прибыли 860 человек. 284 сирийца перешли границу с Ливаном в районе пограничных переходов «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах». Еще 576 человек въехали из Иордании через пункт пропуск «Насиб».

Кроме того, по данным ЦПВС, сегодня на юго-западе САР завершился новый этап работ по восстановлению инфраструктуры и жилого фонда. Сообщается, что был реконструирован один дом в деревне Джаба в Даръа и еще два в населенном пункте Шбеки в соседней провинции Эс-Сувейда.

Ранее сообщалось о попытке исламистов протурецких бандгрупп прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) на подступах к освобожденному городу Ан-Найраб. Как отмечалось, до уведомления Турции российской стороной, поддержку радикалам оказывали турецкие артиллерийские дивизионы. Поступали данные о ранении четырех сирийских военнослужащих. По уточненной информации Минобороны Турции, Анкара, в свою очередь, лишилась двух солдат убитыми и пятерых ранеными.

Тем временем поступили сообщения о том, что в результате артиллерийского обстрела со стороны турецких военных погибли мирные жители. Twitter-канал (epoddubny) опубликовал видео с места событий, на котором видны как минимум четверо гражданских лиц, погребенные под обломками разрушенных зданий.

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают обследовать населенные пункты на западе Алеппо, освобожденные в результате операции «Идлибский рассвет». Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что в ходе зачистки местности в городе Хайян был обнаружен полевой госпиталь исламистов террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», который находился в здании школы. Отмечается, что на объекте присутствовало оборудование производства Саудовской Аравии и Катара.

Между тем информационное агентство SANA News заявляет о том, что в некоторые населенные пункты уже начали возвращаться мирные жители. Так, сирийцы постепенно прибывают в Хрейтан и ранее упомянутый Хайян. Их безопасность обеспечивают сирийские военные, которые проводят работы по разминированию местности, а также разбирают завалы, оставшиеся после столкновений с джихадистами. Напомним, о полном освобождении обоих населенных пунктов САА заявила 16 февраля.