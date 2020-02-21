Кровавый провал ВСУ на линии фронта с ЛНР: потери карателей выросли

Двое раненых участников украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся 18 февраля прорваться к позициям Народной милиции ЛНР в районе Голубовского, скончались из-за неквалифицированных действий медиков.

Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении НМ ЛНР.

«По уточненным сведениям от нашего источника в 72-й бригаде ВСУ, нам стало известно об очередных жертвах, связанных с действиями неквалифицированных медиков, не сумевших оказать помощь раненным диверсантам», — рассказал офицер пресс-службы оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

«Младший сержант Ганопольский Андрей Игоревич и солдат Корниец Николай Васильевич скончались, а солдаты Петренко Вадим Алексеевич и Денисенко Александр Александрович доставлены в реанимационное отделение военного госпиталя в Северодонецк», — уточнил он.

Напомним, что ДРГ киевских карателей подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. В результате двое боевиков погибло и трое получили ранения.

Одного из раненых «побратымы» бросили умирать в районе подрыва, открыв огонь и не подпустив к нему военных ЛНР для оказания экстренной помощи. Позже представители Народной милиции совместно с ветеранами афганцами эвакуировали труп 22-летнего «ВСУшника», который сегодня был передан Украине, пославшей его на убой.