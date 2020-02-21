Антонов: ни одна страна не сможет создать себе «островок безопасности»

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Ни одна страна в мире не сможет создать свой «остров безопасности», вопросы предотвращения войн должны решить члены СБ ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Убеждены, что ни одна страна в мире не сможет создать себе изолированный островок безопасности, где она будет наслаждаться тишиной и покоем. Как показывает история, желание добиться односторонних преимуществ наоборот разрушительно для мировой стабильности», — заявил Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ по случаю Дня защитника Отечества.

«Поэтому, на наш взгляд, настало время государствам – постоянным членам Совбеза ООН сесть вместе и поговорить о путях выстраивания равной и неделимой безопасности, о сохранении стратегической стабильности, о культуре взаимоотношений, исключающей повторение «холодных» и «горячих» войн», — добавил посол.

По его словам, за годы работы ООН удалось убедиться, что предотвращение войн между государствами «не утопия, а достижимая цель», однако это «не должно вызывать благодушия».

«Россия делала и продолжает делать все, чтобы развивать конструктивное международное сотрудничество, укреплять доверие и взаимопонимание между военными, формировать справедливое мироустройство, обеспечивающее безопасность и процветание не для избранных, а для всех», — подчеркнул глава российской дипмиссии.