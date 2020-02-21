Более 100 человек скончались за сутки от коронавируса

Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения китайской провинции Хубэй сообщил, что число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2144 человек. Общее число заражений составило 62422, выздоровели 11788 пациентов.Сколько заболевших и погибших от коронавирусаТолько за минувшие сутки количество погибших от китайского вируса выросло на 115. Это позволяет говорить о том, что инфекция приобретает все более массовый характер, а эффективного препарата для борьбы с ним не создано.Напомним, что случаи заболевания были идентифицированы в 25 странах, в том числе в России.Чуть ранее сообщалось о том, что в Пекине с пониманием отнеслись к решению Москвы ввести временный запрет на въезд в Россию китайских граждан из-за коронавируса.Коронавирус в России: новости сегодня, 21.02.2020По мнению директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, если в ближайшее время распространение коронавируса COVID-2019 не дорастет до масштабов пандемии, то Россия избежит первой волны заражения.

Пик респираторных заболеваний приходится на период с декабря по апрель, а вот вторая волна в октябре может накрыть и Россию.Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов не согласен с выводами Лукашева. По словам Сапронова, об инфекционной заболеваемости и ее циклах «судить довольно сложно». Однако с учетом мер, которые принимают китайские специалисты и ВОЗ, можно надеяться, что вторая волна эпидемии будет исключена. Как отметил Сапронов, Россия обладает большим опытом в плане противодействия инфекционным заболеваниям.«Мы готовы к такому заболеванию, и я думаю, что за это время будет накоплен довольно большой эпидемический опыт по расследованию, от кого произошло заболевание, по прерыванию распространения этого заболевания. Думаю, что второй вспышки не будет, и россияне могут быть спокойны», — поведал Сапронов.