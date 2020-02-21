Россия остановила турецкие войска в Сирии

Российская авиация нанесла удары по террористам, прорвавшим позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Кминаса и Нейраба в Идлибе. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон Минобороны РФ.Последние новости Сирии на сегодня, 21 февраляВ ЦПВС сообщили, что в четверг террористы атаковали позиции САА в направлении Кминас – Нейраб. Турецкие вооруженные силы поддержали попытку прорыва боевиков артиллерийскими ударами.Сирийское командование обратилось к российским военным с просьбой о помощи, чтобы не допустить прорыва террористов.«Су-24 ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки», ? говорится в сообщении.По данным МО РФ, ВКС РФ удалось уничтожить один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков. В результате действий боевиков четыре сирийских военнослужащих получили ранения. Атака протурецких террористов была прекращена после обращения российских военных к турецкой стороне по линии деконфликтинга.«По линии деконфликтинга до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии», ? добавили в ЦПВС.Карта боевых действий в Сирии от 21.02.2020: обзор свежих событий

Сирийские военные вчера в течение всего дня продолжали наносить удары по позициям боевиков в западной части провинции Алеппо. Особенно мощным обстрелам подвергся опорный пункт джихадистов Дарат-Изза.Несмотря на мощную артподготовку ВС САР в среду не пытались штурмовать город и не предпринимали никаких активных действий на других участках фронта.Позавчера в районе деревни Хирбат-Аммо на севере Хасаки вновь произошел инцидент с американскими военными. Подразделение сирийской армии остановило военный патруль США, отказавшись его пропускать.По данным «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) в районе города Таль-Тамр вспыхнули столкновения между «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и протурецкими боевиками. Ожесточенные бои разгорелись у деревень Умм-аль-Каф и Таль-Тавила. Обе стороны несут серьезные потери.На севере сирийской провинции Хасака был полностью уничтожен турецкий наблюдательный пост.В окрестностях города Тель-Тамр, где вчера разгорелись ожесточенные бои между формированиями протурецких боевиков и подразделениями «Сирийских демократических сил» (SDF), начался сильный пожар в расположении турецкой военной базы. Как оказалось в это же время началась эвакуация личного состава ВС Турции с поста.Ранее на этом объекте размещалось не менее 50 турецких солдат, до 10 единиц бронетехники и системы связи. Высказана версия, что Анкара, по неизвестной причине, отдала распоряжение своим военным оставить базу. Так, что не исключено, что это именно они сожгли имущество, которое было невозможно вывезти, и привели военный объект в нерабочее состояние.