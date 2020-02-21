Появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк

Екатерина и Александр Стриженовы получили престижную награду в рамках мероприятия «Пара года» журнала Moda topical. В прошлом году ведущими вечера были Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев.Анастасия Заворотнюк сегодня, 21 февраля: новости о состоянии здоровьяВ 12-й раз самые крепкие семьи представителей отечественного шоу-бизнеса получили статуэтки. Впервые за долгое время на мероприятии не было Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк. Звезда комедийного сериала «Моя прекрасная няня» тяжело больна и не может ходить.В 2019 году Заворотнюк и Чернышев не только вели мероприятие, но и получили награду в номинации «Творческая пара». Говорят, это был последний выход артистки к публике перед тем, как она начала бороться с онкологией.В 2020 году ведущими шоу стали Стас Костюшкин с супругой. Престижную награду «Самая крепкая пара» из их рук получили супруги Стриженовы. Затем Александр Стриженов сделал неожиданное заявление.

«Мы из их рук получали премию «Пара года» много раз. Это Настя Заворотнюк и Петя Чернышев. Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно этой паре!» – сказал актер. Присутствующие поддержали Стриженова аплодисментами.Состояние Анастасии Заворотнюк изменилось. Такой вывод сделали подписчики ее дочери Анны. Поводом послужило путешествие наследницы «няни Вики» в Рим, откуда девушка охотно выкладывает фоторепортажи.Во-первых, отметили поклонники, раз уж у блондинки после исчезновения матери появились свободные деньги на тур в столицу Италии, значит, финансовая ситуация в семье улучшилась. А следовательно, и самочувствие актрисы, на лечение которой ранее уходил весь ее бюджет. Напомним, речь шла о серьезных финансовых трудностях. Во-вторых, решили фанаты, то, что Анна объявилась, это уже хороший знак. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» с прошлого года хранила молчание. Если девушка смогла позволить себе отвлечься и развеяться за рубежом, значит ее мама пошла на поправку.