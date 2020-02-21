Поклонники не могут понять, что происходит с Анастасией Заворотнюк

Количество вопросов о том, как себя чувствует актриса Анастасия Заворотнюк, с каждым днем лишь возрастает. Поклонники теряются в догадках, что происходит с их любимой артисткой, тогда как ее родственники предпочитают упорно не выступать с комментариями.Последние новости о состоянии Анастасии ЗаворотнюкОт знаменитой актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк нет никаких новостей. Исчезла из виду и ее старшая дочь Анна. Как выяснилось, на время. Наследница актрисы прервала долгое молчание в соцсетях.Сейчас от любопытных журналистов она скрывается в Риме, о чем свидетельствуют снимки девушки в «Инстаграм», которые доступны всего 24 часа.

Геолокация, отмеченная в соцсети, и серия кадров доказывают, что дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» гуляет по итальянской столице, наслаждаясь приятным отдыхом. Согласно фотоотчету из местного ресторана или кафе, на обед у Заворотнюк-младшей артистки были равиоли. Кто составляет ей компанию в путешествии, не известно. Анна выкладывает в сеть лишь изображения достопримечательностей. Она уже посетила развалины Колизея и самый крупный в Риме фонтан – Треви, который занимает практически всю одноименную площадь. Напомним, после того, как дочь Анастасии Заворотнюк отказалась давать интервью за деньги самому Андрею Малахову, друг артистки заявил о тяжелой ситуации в семье звезды сериала «Моя прекрасная няня» — по словам продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, она испытывает финансовые трудности.