Ремко Эвенепул – победитель 2 этапа Вольты Альгарве-2020

20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул продолжил побеждать, выиграв 2-й этап Вольты Альгарве-2020 с финишем на Альто да Фойя. Как и ожидалось, этап решился на финальном километре. Ремко Эвенепул атаковал за 500 м до финиша из небольшой группы, оставшейся от пелотона.

Одним из слагаемых успеха стала работа его товарища по команде. 21-летний Жоаньо Альмейда (João Almeida) задал высокий темп на Альто де Фойя, предотвратив возможные атаки, благодаря чему Ремко Эвенепул смог распределить силы на 7,5 км подъёме.

Ни встречный ветер, ни позднее ускорение 26-летнего немецкого гонщика команды Bora-hansgrohe Макса Шахманна не помешали Ремко Эвенепулу одержать третью в этом сезоне победу и стать самым молодым победителем этапа в истории Вольты Альгарве, а также надеть майку лидера общего зачёта.

© Deceuninck — Quick-Step — ©Tim De Waele — Getty Images — Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Вчера, когда мы обсуждали тактики, пришли к согласию, что мы должны не терять концентрации внимания и вести нашу гонку. Команда весь день ради меня работала экстраординарно, закрывала меня от ветра. Во время этапа у меня хорошо шла нога. Я сказал себе, что должен постараться что-то предпринять на последнем километре.

Поэтому, когда один из гонщиков атаковал, я попросил Жоаньо вернуть его и задать высокую скорость. Потом за 500 м до финиша я атаковал, дал полный газ и смог уехать от соперников несмотря на сильный встречный ветер, который был на финальных 100 метрах.

Я удивил сам себя, потому что много работал над своим ускорением, и великолепно, что уже вижу прогресс, которого добился с помощью команды. Счастлив, что жёлтая майка лидера осталась в команде, мы будем стараться её удержать, хотя знаем, что впереди ждёт много трудностей».

Ремко Эвенепул посвятил победу своему товарищу по команде и соотечественнику Николасу Масу (Nikolas Maes), который переживает тяжёлый период в жизни:

«В жизни есть более важные вещи, чем победа в гонке. Поэтому мои мысли с ним и его семьёй. Моя победа для них, а также для моей семьи и девушки, которая всегда поддерживает меня и показывает, как важно, чтобы с тобой рядом были любимые люди».

Максимилиан Шахманн: «Сегодня у меня только второй день гонки в этом сезоне. И это был один из тяжелейших этапов. Ребята хорошо провели этап, мы отлично работали как единая команда. Они прекрасно защищали меня и закрывали от ветра. Гонка по-настоящему началась за 20 км до финиша, когда пошла серия подъёмов. Я в хорошей форме, чувствовал отлично особенно на финальном подъёме.

Атака Эвенепула была для нас неожиданной. В какой-то момент я оказался заблокирован и не смог отреагировать так быстро, как бы мне хотелось. Однако мы можем быть довольны вторым местом на этом этапе».