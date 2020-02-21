Постпред Германии при ООН: ФРГ требуют от Дамаска прекратить атаки в адрес турецких сил

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mavit
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Постпред Германии при ООН: ФРГ требуют от Дамаска прекратить атаки в адрес турецких сил

Согласно турецкой прессе, в таком же ключе высказались США и Англия.