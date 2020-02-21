Постпред Германии при ООН: ФРГ требуют от Дамаска прекратить атаки в адрес турецких сил

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщает о продолжении в Идлибской зоне деэскалации боестолкновений, развязанных террористической группировкой «Хайат Тахрир Аш-Шам» и подконтрольными...
Share Tweet Share Share Email CommentsЗаймемся подведением итогов.https://zodchi1.livejournal.com/8889.htmlВ предыдущих пяти частях статьи я кратко разъяснил основополагающие моменты по которым можно выстраивать картину тех или...
Мартин Холле, кардиолог из научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца, назвал основные способы, которые помогут без медикаментов снизить давление, сообщает портал WWWPLANETANOVOSTI.COM.Специалист отметил, что...