Какой сегодня праздник: 21 февраля 2020 года отмечается церковный праздник Захар Серповидец

Share Tweet Share Share Email Comments

Сегодня, 21 февраля 2020, также празднуют Международный день родного языка и другие события.

Какой сегодня праздник 21 февраля 2020: церковный праздник Захар Серповидец

Народный праздник Захар Серповидец отмечается 21 февраля 2020 года (по старому стилю – 8 февраля).

В православном церковном календаре это дата почтения памяти пророка Захарии Серповидца.

Захарий был одним из двенадцати малых пророков. Жил за 500 лет до Рождества Христова. Прославился своими пророчествами. Больше всего он предсказывал о Христе Спасителе.

Прозвище «Серповидец» Захарий получил после того, как однажды в пророческом откровении ему явился летающий в воздухе изогнутый свиток ивжнтхх в форме серпа.

Если в этот день гремит гром, значит, весна и лето будут ветреными.

Много инея на ветках деревьев говорит об изобилии меда в этом году.

Дым из трубы на землю ложится – к снегу.

READ В Европе запретили популярное лекарство для желудка: может провоцировать рак

Гуси машут крыльями и купаются в снегу – жди тепла.

Если собаки сильно возбуждены, значит, скоро начнется вьюга.

Если в этот день заточить ножи и ножницы – это принесет удачу и благополучие.

Поставленные в этот день зубные пломбы и протезы плохо приживаются.

Международный день родного языка

Международный день родного языка в 2020 году отмечается 21 февраля. Праздник справляют люди, которые изучают и передают знания о языке: учителя литературы, языка, исследователи письменности, сотрудники библиотек, студенты, преподаватели и аспиранты филологических факультетов высших учебных заведений, увлеченные лингвистикой люди.

17 ноября 1999 года Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила 21 февраля Международным днем родного языка. Первые торжества прошли в 2000 году. Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициативу о провозглашении праздника в 2002 году в Резолюции № Α/RES/56/262. Она призвала страны-члены содействовать сохранению и защите языков народов мира.

READ Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах

Дата праздника приурочена к памяти о трагедии, которая произошла в Бангладеше 21 февраля 1952 года. Пакистанская полиция расстреляла участников акции, которые выступали за признание бенгальского языка государственным.

Всемирный день экскурсовода

Всемирный день экскурсовода – профессиональный праздник экскурсоводов и работников сферы туризма. В торжествах участвуют гиды, создатели путеводителей, сотрудники музеев и туристических компаний, преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений и курсов, любители путешествовать.

В России всемирный день экскурсовода в 2020 году отмечается 21 февраля.

Всемирный день экскурсовода – неофициальный праздник. Он возник в 1990 году в Лондоне. Его инициатором стала президент Международной федерации ассоциаций экскурсоводов Т. Лоизидес. Идею празднования поддержали другие страны мира.

Кто празднует именины 21 февраля 2020?

Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор.

Что произошло 21 февраля 2020 в России и мире?

1784 – порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

1816 – в Петербурге венчались принц Вильгельм Оранский и великая княжна Анна Павловна.

1848 – карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии».

1920 – образована Государственная комиссия по электрификации России.

1931 – начался выпуск средства против тошноты и похмелья Alka Seltzer.

READ Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией | Teneta NEWS

Кто родился 21 февраля 2020 из знаменитостей?