Средняя цена подарка на 23 февраля оказалась на 200 рублей выше прошлогодней

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Россиянки потратят на подарки к 23 февраля на 200 рублей больше, чем в прошлом году, выяснили аналитики интернет-площадки Ozon. Анализ спроса на популярные товарные категории показал, что средняя цена подарка к мужскому празднику составила 1300 рублей.

В преддверии 23 февраля резко вырос спрос на домашние тапочки – на 130% относительно среднего значения в году. Аналитики Ozon отмечают, что особой популярностью в этом году пользуется тапочки в форме воблы.

Также мужчины получат в этом году в подарок дистилляторы для приготовления домашних настоек и других алкогольных напитков, аналитики интернет-площадки фиксируют рост продаж в этих категориях на 98%.

Еще одним трендом подарков в 2020 году в Ozon называют сборные модели военной техники — сложные наборы с множеством деталей. Спрос на такие товары вырос на 150% по сравнению со среднегодовым значением. Самыми популярными моделями для сборки оказались советский танк Т-34 и ракетный комплекс «Тополь».

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Среди самых популярных подарков традиционно остаются электроинструменты, мужская косметика, электрические зубные щетки и носки. Спросом пользуются профессиональные средства для ухода для волосами и бородой — последние особенно популярны, их продажи выросли на 230%.

Анализ проводили с 14 по 19 февраля. Данные сравнивали со средними продажами в течение 2020 года.

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