О разведактивности вдоль границ России рассказали в Минобороны

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
В Министерстве обороны России рассказали о проводимой вдоль российских границ разведдеятельность. Об этом сообщает «Красная звезда».
Отмечается, что за неделю разведку вдоль границ провели 22 летательных аппарата.
Также в осуществлении разведывательной деятельности были замечены восемь беспилотников.
Для недопущения нарушения территориальных границ в небо дважды поднимались истребители дежурных сил ПВО.
Уточняется, что нарушений воздушного пространства не было допущено.
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