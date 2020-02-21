Путин обсудил с Макроном и Меркель нейтрализацию террористической угрозы в САР

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин обсудил нейтрализацию террористической угрозы в Сирии в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе телефонных переговоров российский лидер акцентировал внимание на необходимости соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии при нейтрализации террористической угрозы.
Отмечается, что на фоне обострения ситуации в Идлибе стороны уделили особое внимание урегулированию кризиса в Сирии.
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