О тратах на голосование по изменению Конституции рассказали в Минфине

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РИА «Новости»
В Министерстве финансов России рассказали о средствах, которые будут выделены на проведение голосования по изменениям Конституции. Об этом сообщают «Известия».
Так финансы будут выделены с учетом фактического уровня инфляции. Ведомство добавило, что общая сумма составит по меньшей мере 14,8 млрд рублей.
В Минфине добавили, что точные источники данных средств «в настоящий момент прорабатываются». Уточняется, что голосование будет проходить «пакетом», поэтому перерасхода на изготовление бюллетеней не будет.
Заявляется, что к голосованию будут привлечены МФЦ и сайт госуслуг, однако оно пройдет без включения интернет-участков.
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