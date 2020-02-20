Алтайский комсомолец вышел пикет краевого правительства рекламой конституционного митинга

Краткие пояснения к позиции коммунистов по изменениям в Конституции

Руководитель Алтайского крайкома комсомола Антон Арцибашев 19 февраля все же провел протестную акцию на площади Советов перед зданием краевого правительства. Из-за запрета городской администрации запланированный изначально митинг пришлось переформатировать в одиночный пикет, не требующий согласования с властями. Впрочем, от идеи проведения массового мероприятия коммунисты не отказались.

Как рассказал Антон Арцибашев корреспонденту ИА «Банкфакс», митинг, посвященный обсуждению поправок в Конституцию РФ, все же пройдет, но в 13:00 1 марта в сквере им. Германа Титова. По словам коммуниста, цели проведения акции остались теми же, как и предполагаемая численность – в районе 500 человек. Именно привлечением участников будущего митинга Арцибашев и объяснил свой одиночный пикет: он в том числе держал плакат с указанием места и времени будущей акции.

Отметим, что ранее городские власти запретили проводить массовую акцию 19 февраля на площади Советов из-за «мероприятий «Патриотической недели». Этим воспользовался коммунист. «Я решил просто выйти в одиночку, чтобы, ко всему прочему, посмотреть, кем же будет занята площадь, что за патриотическая акция там будет проходить. Там было человек 20 молодых ребят, как мне показалось, студентов, а возможно и просто старшеклассники. Они раздавали листовки поздравительные с 23 февраля. Краем уха слышал, как они возмущались и жаловались, хотели поскорее закончить и уйти. Думаю, что бедных ребят выгнали, чтобы хоть как-то обосновать отказ коммунистам», — рассказал он.

Напомним, 19 февраля 2020 года Алтайский крайком комсомола намеревался провести в Барнауле митинг, посвященный обсуждению вносимых в Конституцию РФ поправок. Комсомольцы рассчитывали собрать напротив здания правительства Алтайского края около 700 человек, о чем и уведомили администрацию Барнаула, но получили отказ, поскольку на площади в это время должны проходить мероприятия некоей «Патриотической недели». Площадка и время, которые в мэрии предложили взамен, не устроили комсомольцев: с 17:30 до 18:30 им предлагали провести свою акцию в сквере им. Германа Титова.