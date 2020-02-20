На Волині посадовець Держгеокадастру та сільський голова «погоріли» на хабарі. ФОТО

Начальника одного із міжрайонних відділів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області та сільського голову викрили на одержанні 3700 доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

У таку суму посадовці оцінили своє сприяння суб’єкту господарювання в одержанні в оренду земельної ділянки площею 27 га.

Вирішують питання про повідомлення їм про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене за ч.3 ст. 368 КК України). Тривають першочергові слідчі дії.

Довідково: за одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане із вимаганням, Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.