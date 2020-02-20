СМИ рассказали о мексиканце, обвиняемом в США в работе на Россию

МЕХИКО, 20 фев — РИА Новости. Издание Milenio опубликовало информацию о гражданине Мексики Гекторе Алехандро Кабрере Фуэнтесе, задержанном в США по обвинению в работе на российские власти — это микробиолог мирового уровня, известный исследованиями заболеваний сердца, обладатель докторской степени по медицине Казанского университета.

«Кабрера участвовал в создании научных проектов в нашем регионе и рассматривался кандидатом на получение Нобелевской премии в области медицины», — сообщил изданию мэр города Эспиналь, где проживал ученый.

По информации издания, микробиолог из штата Оахака получил докторскую степень в области микробиологии и молекулярной биологии в Казанском государственном университете и, кроме того, имеет степень Университета Гиссена.

С 2016 года Фуэнтес возглавлял Глобальную мексиканскую сеть в Сингапуре, а к его профессиональным достижениям относят исследования в области лечения сердечных заболеваний и разработку средств от кожных заболеваний.

Согласно документам минюста США, некий российский чиновник завербовал Фуэнтеса в 2019 году, поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида и узнать номер автомобиля местного чиновника. Он был задержан в аэропорту Майами и после обыска признался, что фотографировал автомобиль госслужащего США по заказу «российского чиновника».

Предварительное заседание суда в Майами по делу мексиканца назначено на 10.00 пятницы (18.00 мск), 21 февраля. Предъявление обвинения Фуэнтесу назначено на 3 марта.