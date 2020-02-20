Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор  

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Как говорится в сообщении Кремля, президенты России, Франции и канцлер Германии уделили особое внимание ситуации в Идлибе. В частности, Путин отметил необходимость нейтрализовать террористическую угрозу, соблюдая принципы суверенитета и территориальной целостности Сирии.

В свою очередь, Макрон и Меркель сообщили о готовности способствовать снижению напряженности в Идлибе. Также стороны акцентировали важность недопущения гуманитарных последствий для мирного населения.