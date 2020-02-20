Люк Роу продлил контракт с командой Ineos на 4 года

29-летний британский гонщик Люк Роу (Luke Rowe) продлил контракт с британской велокомандой Ineos до конца 2023 года. Роу начал профессиональную карьеру велогонщика в 2012 в команде Sky и рос вместе с командой.

На его счету две победы и участие в 7 Гранд-турах. С 2015 года Люк Роу – постоянный участник Тур де Франс, он помогал одержать победы Крису Фруму (2015-2017) и Геранту Томасу (2018). В прошлом году Люк Роу также входил в состав команды на французском Гранд-туре, победу в котором одержал его товарищ по команде Эган Берналь, но был вынужден покинуть Тур де Франс после 17-го этапа из-за дисквалификации после конфликта с Тони Мартином.

Помимо Люка Роу контракт до конца 2023 года у его товарищей по команде Ineos Эгана Берналя и испанского гонщика Карлоса Родригеса.

В команде Люк Роу занимает позицию помощника молодых гонщиков.

Люк Роу: «Продление контракта показывает большую заинтересованность и преданность как с моей стороны, так и со стороны команды. Здесь я стал профессионалом, выступаю в этой команде с первого дня карьеры и рад быть её частью, когда команда начала новую главу как Ineos.

Для меня это команда номер один в мире по заботе о гонщиках. Это было важным фактором в том, что я связал своё будущее с Ineos. Здесь особая атмосфера борьбы за победы в гонках.

Думаю, моя работа с молодыми ребятами сыграла роль в том, что команда решила продлить со мной контракт ещё на 4 года. В составе нашей команды много имён молодых ребят, которые ещё развиваются и растут, превращаясь в топовых спортсменов. Мне очень нравится с ними работать. Стараюсь передать им всё, что могу, чтобы помочь на их пути к вершинам велоспорта.

Мы британская команда с британским спонсором, британским руководителем, сильным ядром британских гонщиков. Двое из наших лидеров – Фруми и Джи – тоже британцы. Но теперь у нас усилился контингент гонщиков из Южной Америки. Я стал связующим звеном между ними. Думаю, наши менталитеты похожи – британский и южноамериканский, хотя многие этого не осознают. У нас скромные гонщики, у которых нет раздутого эго. Думаю, именно в этом причина, что мы так хорошо работаем вместе. И это ещё один фактор, почему я продлил контракт».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Люк отражает всю суть команды – хватку, большой труд, умение брать уроки из неудач и возвращаться, став сильнее, вести гонку в голове группы, и всегда ставить Команду на первое место. Он настоящий гонщик, очень талантливый, полностью преданный команде. Он важная часть нашего прошлого и будет играть значимую роль в нашем будущем».