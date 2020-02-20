Пентагон: США надеются, что РФ и Турция смогут избежать столкновения в Идлибе

«Мы наблюдаем, как Россия и Турция приблизились к более масштабному конфликту в этом районе. Мы надеемся, что они найдут решение, чтобы избежать этого», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Хоффман выразил надежду на то, что мировое сообщество «продолжит оказывать давление на Турцию и, что важнее, <…> на Сирию, чтобы она прекратила свои атаки на Идлиб».

Напомним, что в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является «лишь вопросом времени», все приготовления для её проведения уже завершены.