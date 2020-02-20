МИД России назвал «политическим вбросом» обвинения в кибератаках на Грузию

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел (МИД) России считает обвинения в кибератаках на грузинские сайты политически мотивированным срежессированным информационным вбросом, говорится в официальном заявлении ведомства.
В российском МИД отметили «синхронизированность пропагандистской акции», в которой приняли участие Грузия, США, Великобритания и другие европейские страны.
Кроме того, данный инцидент омрачает непростые отношения между Россией и Грузией, подчеркивается в заявлении.
Ранее Министерство иностранных дел Грузии заявило об ответственности России за кибератаку на государственные ресурсы в октябре 2019 года.
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