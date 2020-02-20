Відоме ім’я сільського голови з Волині, який разом з посадовцем-земельником взяв 3700 доларів хабара. ФОТО

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mavit
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Відоме ім'я сільського голови з Волині, який разом з посадовцем-земельником взяв 3700 доларів хабара. ФОТО

На Волині викрили в одержанні хабара сільського голову та начальника одного із міжрайонних відділів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.

Прокуратури Волинської області повідомляла про хабар у розмірі 3700 доларів США.

З достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, про якого сільського голову йдеться. На хабарі «погорів» голова Копиллівської сільської ради на Маневиччині Костянтин Давидюк

Відоме ім'я сільського голови з Волині, який разом з посадовцем-земельником взяв 3700 доларів хабара. ФОТО

Як повідомляло Інформаційне агентство ВолиньPost, посадовці обіцяли своє сприяння суб’єкту господарювання в одержанні в оренду земельної ділянки площею 27 га.

Наразі вирішують питання про повідомлення їм про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене за ч.3 ст. 368 КК України). Тривають першочергові слідчі дії.

За таке порушення передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.