Замглавы Минобороны провел встречу с послом Германии

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин и посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр обсудили контроль над вооружениями, взаимодействие по военной линии, ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает Минобороны России.

«Двадцатого февраля в Москве заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Г. фон Гайра», — говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в сфере контроля над вооружениями, затронули вопросы взаимодействия по военной линии, а также ситуацию в Сирии и Ливии.