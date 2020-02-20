Отношения России и Турции балансируют на грани, считает политолог

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Отношения России и Турции в свете последнего обострения вокруг сирийского Идлиба балансируют на грани, турецкий президент Тайип Эрдоган ведет очень опасную игру, считает политолог, бывший посол России в Сирии Александр Зотов.

Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений.

Минобороны Турции в четверг сообщило о двух погибших и пяти раненых турецких военных при воздушной атаке в сирийской Идлибе. В администрации президента Турции заявили, что воздушный удар по турецким военным в Сирии нанесла сирийская армия.

По словам Зотова, последнее обострение в Идлибе теоретически может вернуть отношения Москвы и Анкары в 2015 год, когда турецкими силами был сбит российский военный самолет: сейчас Эрдоган, по мнению политолога, «идет на очень опасную для себя авантюру, поскольку такой сценарий развития событий вряд ли сулит ему какую-то большую выгоду».

«Пока до этого (резкого ухудшения отношений — ред.) дело не дошло, но все на грани», — сказал РИА Новости Зотов, отвечая на вопрос о перспективах отношений РФ и Турции в свете разногласий по Идлибу.

Он обратил внимание на угрозы Эрдогана о бесполетной зоне над Идлибом, а также на сообщения о том, что боевики в этой зоне получают поддержку от Турции, в том числе за счет поставок зенитно-ракетных комплексов, и неоднократные попытки нападения на российскую базу в Латакии с помощью дронов — все это, по словам Зотова, представляет прямую военную угрозу российским военнослужащим в Сирии.

«Игра может зайти очень далеко, я не исключаю обострения, но все должно дойти до какой-то предельной грани, до которой Эрдоган подталкивает всю ситуацию — а потом должен наступить момент истины, потому что либо надо договариваться о правилах поведения, фактически сочинские договоренности уже не действуют, либо он должен понимать последствия своих действий. Ситуация очень серьезная», — полагает эксперт.

Отношения России и Турции кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически «заморожены». В июне 2016 года президент Турции в послании президенту Российской Федерации выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота. 29 июня после телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра»*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.