ВСУ нанесли удар по ДНР

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.

«Украинские боевики продолжают вести прицельный огонь по жилым районам Республики. Сегодня в 17.45 преступники 59-й бригады Шаповалова открыли минометный огонь по населенному пункту Доломитное.

В результате обстрела повреждена крыша жилого дома по ул. Железнодорожной, д. 6.

Дополнительная информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 59-ой бригады ВСУ Шаповалова.

Призываем международных наблюдателей СММ ОБСЕ сконцентрировать внимание на увеличении целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в том числе с использованием запрещенных вооружений».