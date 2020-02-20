В магнитном поле Земли появилась трещина, вызвавшая невероятные северные сияния

18 февраля 2020 года в магнитном поле Земли образовалась трещина, которая стала причиной возникновения наиболее странных северных сияний за последние несколько лет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Над Лофотенскими островами появилось сияние голубого цвета, а затем зеленое, которое имело очень странную форму. Такое невероятно шоу продолжалось на протяжении двух часов и освещало небо над горами Рейн разными цветами. Сияния синего цвета встречаются очень редко. Чаще всего можно наблюдать сияние зеленого или красного цвета, которые возникают в результате возбуждения кислорода электронами, прилетающими из космоса. Синее полярное сияние возникает из-за большого количества азота и в большинстве случаев на достаточно большой высоте. Синий цвет при этом достаточно слабый, но 18 февраля он был невероятно насыщенным. По словам ученых, подобное могла спровоцировать только трещина, которая появилась в магнитном поле Земли. Трещины в магнитном поле очень опасные. Они могут дестабилизировать все магнитное поле и при этом пропускают большое количество солнечной радиации, которая будет попадать в одну определенную область. Масштабы поражения могут быть катастрофическими, говорят ученые.