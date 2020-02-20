В магнитном поле Земли появилась трещина, вызвавшая невероятные северные сияния

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В магнитном поле Земли появилась трещина, вызвавшая невероятные северные сияния

18 февраля 2020 года в магнитном поле Земли образовалась трещина, которая стала причиной возникновения наиболее странных северных сияний за последние несколько лет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Над Лофотенскими островами появилось сияние голубого цвета, а затем зеленое, которое имело очень странную форму. Такое невероятно шоу продолжалось на протяжении двух часов и освещало небо над горами Рейн разными цветами.В магнитном поле Земли появилась трещина, вызвавшая невероятные северные сиянияСияния синего цвета встречаются очень редко. Чаще всего можно наблюдать сияние зеленого или красного цвета, которые возникают в результате возбуждения кислорода электронами, прилетающими из космоса. Синее полярное сияние возникает из-за большого количества азота и в большинстве случаев на достаточно большой высоте. Синий цвет при этом достаточно слабый, но 18 февраля он был невероятно насыщенным. По словам ученых, подобное могла спровоцировать только трещина, которая появилась в магнитном поле Земли.

Трещины в магнитном поле очень опасные. Они могут дестабилизировать все магнитное поле и при этом пропускают большое количество солнечной радиации, которая будет попадать в одну определенную область. Масштабы поражения могут быть катастрофическими, говорят ученые.