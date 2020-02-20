Исследование: коронавирус может вызывать бесплодие у мужчин

Ученые провели очередное исследование, которое показало, что кроме уже известных проблем со здоровьем, коронавирус может спровоцировать и другие серьезные патологии, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты уверены в том, что инфекция может повреждать ткани яичек и провоцировать развитие бесплодия у мужчин. Такие выводы были сделаны после того, как установили, что в большинстве случаев коронавирус у зараженных находят в тканях почек и яичек. Из-за нанесенных повреждений в результате может постепенно возникнуть бесплодие. Ученые проанализировали данные, которые удалось получить от 146 пациентов-мужчин. Конечно, их еще нужно дополнительно изучить, чтобы получить максимально точные показатели. Также эксперты посоветовали медикам больше внимания уделять почечной функции больных мужского пола, чтобы вовремя обнаружить возможные отклонения от нормы и устранить их. В дальнейшем планируется проведение дополнительных исследований, с помощью которых, возможно, получится избежать многих страшных последствий для здоровья зараженных коронавирусом людей.