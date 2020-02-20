Американские ученые: употребление обработанного мяса повышает риск инсульта

Частое употребление обработанного мяса повышает риск инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, считают ученые из Северо-Западного Университета в Чикаго.Они провели исследование, которое доказало, что диеты, рекомендующие полные отказ от мяса, тоже вредят здоровью. Поэтому важно соблюдать правильный баланс между пищей растительного и животного происхождения. Читайте на Информинг.Ру: Врач рассказал, почему у детей после ОРВИ и гриппа могут болеть ноги В рамках исследования было установлено, что при употреблении обработанного мяса чаще, чем дважды в неделю, существенно возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Стоит отметить, что ученые проанализировали данные о питании и здоровье 30 тыс пациентов в возрасте до 30 лет.

Оказалось, что у тех молодых людей, которые едят обработанное мясо не менее двух раз в неделю, риски сердечных заболеваний и инсульта выше на 7%. У тех же пациентов, которые ели необработанное красное мясо дважды в неделю, вышеуказанные риски повышались на 3%. Мясо птиц и рыба не повышали риски заболеваний сердца и сосудов, а также не увеличивали вероятность преждевременной смерти. Отметим, к переработанному мясу отнесли бекон, колбасу, сосиски и другие продукты. Автор исследования Норрина Аллен подчеркнула, что этих продуктов не должно быть в рационе, если человек хочет сохранить здоровье. В обработанном красном мясе много насыщенных жиров и натрия, которые негативно влияют на организм. Поэтому лучше употреблять в разумных количествах мясо птицы и рыбы, а также можно позволять себя время от времени нежирную говядину и свинину. Основу рациона должны составлять овощи, фрукты и цельнозерновые. Яндекс Дзен