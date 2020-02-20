Экс-мэр Златоуста пообещал «выбить тату на лбу» министру за трусость и ложь

Министр спорта Челябинской области обвинил градоначальника в том, что биатлонный стадион вот уже 10 лет не могут сдать в эксплуатацию.

Бывший глава города Златоуста (Челябинская область) Вячеслав Жилин оказался не прочь вызвать на дуэль возмутителя своего спокойствия, а также выбить у него тату на лбу.

А довел Жилина до такого состояния министр спорта Леонид Одер. Яблоком раздора стал местный биатлонный стадион имени Ишмуратовой, который строят больше 10 лет и никак не достроят. Министр обвинил в долгострое мэрию, которую тогда возглавлял Жилин. Тот не выдержал и обозвал его в ответ трусливым и лживым человеком.

«Выбить ему тату на лбу, чтоб утро начинал не с зубной пасты, а со своей души и совести. Дай Бог ему Здоровья!!!», — написал на своей странице в соцсетях экс-мэр.

Далее бывший мэр разместил послание в стихах, в котором выражается сожаление, что дуэли отменили. Правда, в опусе «адресат» не указан, но чтобы ни у кого не осталось ни малейшего сомнения, Жилин в конце пишет – это посвящается министру спорта.

Как напоминает Ura.ru, на строительстве стадиона уже многие «погорели». Первый фигурант – строивший стадион собственник ООО «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов обвиняется в мошенничестве и находится в настоящее время в СИЗО. Полгода назад по требованию губернатора Алексея Текслера подал в отставку Жилин. Региональная Контрольно-счетная палата проверила все документы по строительству и передала дело в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль оппозиционера Алексея Навального. И подобное желание встречается в жизни самых разных россиян: то виновник аварии в Тамбове вызвал на дуэль гаишника, то Госдуме предложили принять дуэльный кодекс.