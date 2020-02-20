В Турции спасённый щенок посещает занятия в деревенской школе

Пёс по кличке Фындык («Фундук»), который живёт в конуре, построенной в саду школы, стал талисманом учебного заведения. Иногда животное посещает занятия и приятно проводит время со школьниками.

Судьба щенка изменилась, когда директор школы Ахмет Актюрк и учитель Мустафа Онлен однажды увидели группу бездомных собак, напавших на малыша, пишет Нurriyet.

Учителя, вмешались и спасли пса, а потом принесли его в школу. Позже для новоиспечённого школьника на школьном дворе был построен небольшой дом, а местные женщины сшили ему форму.

Ученики школы с первого дня проявили большой интерес и заботу к щенку. Он постоянно бегал за учениками вокруг школы, и в конце концов выработал привычку ходить на занятия.