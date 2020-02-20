Трамп представил нового и. о. главы нацразведки США

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Ричард Гренелл

Denis Balibouse/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональда Трамп решил назначить временным директором национальной разведки страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла. Об этом он написал в Twitter.

В своем посте он тегнул посла и отметил, что рад представить и.о. директора национальной разведки. По мнению президента, Гренелл хорошо справлялся со своей работой ранее.

«Жду с нетерпением работы с ним», — подчеркнул Трамп.

Также он поблагодарил бывшего временного главы нацразведки Джозефа Магуайра за проделанную работу.

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