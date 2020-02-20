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Армия США в Сирии, февраль 2020 года

Армия США в Сирии, февраль 2020 года

AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/935/12968935/AP_20043499665914-pic905-895x505-29006.jpg" alt="«Уязвимы для кражи»: как оружие США доходит до Сирии" /></p> <p>

Американские военные нарушали правила хранения и учета оружия, предназначенного их союзникам в Сирии. В Пентагоне не исключили, что тысячи единиц оружия могли быть украдены. Однако в ведомстве отказываются признавать, что вооружения могли попасть в руки террористов.

Американские военные не смогли отследить оружие, предназначенное для их союзников в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии.

Согласно отчету Пентагона, по вооружениям стоимостью около $715 млн не проводился должный учет и имели место случаи нарушения хранения.

Так, почти 4100 единиц оружия, включая гранатометы и пулеметы, хранились в незащищенных контейнерах у базы США в Кувейте. Из-за нарушения правил складирования вооружений, часть из них оказалась испорчена и покрыта ржавчиной.

В докладе Пентагона отмечается, что персонал объекта «не продавал и не утилизировал» полученное оборудование, что привело к переполненности хранилища. А нарушение правил учета оружия могло привести к повреждению снаряжения и дублированию закупок.

При этом тысячи единиц оружия остались «уязвимыми для потери или кражи».

Основными союзниками в Сирии для США являются Сирийские демократические силы (СДС), курдские формирования на севере республики. Они получают от Вашингтона вооружения и оборудование, но часть поддержки зачастую попадает к террористам. Впрочем, в Пентагоне отказываются рассматривать подобную возможность.

Тем не менее, распространение американского оружия на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, — признанный факт. Наибольшее число вооружений было получено террористами в 2014 году на фоне подъема ИГ. В это время боевики захватили несколько арсеналов с американским оружием в Ираке и Сирии.

Кроме того, Пентагон не в первый раз сталкивается с проблемами при учете поставленных или проданных вооружений.

В 2016 году вспыхнул крупный скандал из-за продажи американского оружия в Афганистан и Ирак, так как официальные лица минобороны не досчитались документов на более чем 700 тыс. единиц оружия.

При этом в 2017 году Пентагон признал, что 90% вооружении, найденных в тайниках террористов «Исламского государства», были ранее поставлены союзникам США в Сирии — СДС.

Россия не раз указывала, что поступающие в Сирию американское оружие используется боевиками против мирных жителей и сирийской армии. Как говорил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев, военная техника США используется на всей территории Заефратья.

«Командованием американских войск в регионе осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами. Только с начала 2020 года из Ирака в Сирию прибыло 13 военных колонн, в составе которых находилось: более 80 единиц бронетехники, более 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами», — добавил глава ЦПВС.

Обстановка в северо-восточных районах Сирии, подконтрольных возглавляемой США международной коалиции, осложняется на фоне увеличения поставок оружия, указал Журавлев.

«Переданное от американских сил оружие используется в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья», — подчеркивал контр-адмирал.

При этом российская сторона отмечала, что террористы в республике могут получать международную помощь. В частности, в Минобороны России отмечали сложное устройство дронов, которые периодически совершают налеты на российские базы в Сирии. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, для создания таких технологий требуется специальное образование.

«Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», — утверждал представитель Минобороны.

На ударных беспилотниках стоит система управления для навигации, три антенны и специальные консоли для крепления боеприпасов, указывал Конашенков, и механизм сброса снаряда достаточно сложен.

С одной стороны, такие БПЛА соответствуют уровню авиамодельного кружка, но при этом для систем навигации, управления и сброса боеприпаса необходимо серьезное техническое образование, резюмировал генерал-майор.

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